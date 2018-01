Black blocs picham lateral da Câmara do Rio Três black blocs escalaram a lateral da Câmara Municipal do Rio voltada para a Rua Evaristo da Veiga e picharam os dizeres "Fora Cabral", "Fora o PT" e "Fim da PM", além de desenhar símbolo do anarquismo. Não há repreensão da polícia. Grande parte dos professores que participaram da manifestação já deixou a Cinelândia e o carro de som foi desligado. Dezenas de black blocs permanecem na área. O clima é tenso.