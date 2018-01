Peso-pesado y Depois de simular a Terceira Guerra Mundial, a série chega novamente com um episódio que se passa no futuro e é repleto dos mais modernos equipamentos de guerra. Aviões não-tripulados, tanques controlados à distância e armas do futuro dão o tempero ao jogo, lançado ainda este ano, em novembro. Call of Duty já virou mania mundial e a expectativa é enorme.