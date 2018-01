Blackberry agora também no varejo O acesso móvel a e-mails é uma das aplicações mais ansiadas por executivos conectados em todo o mundo. Em mercados como nos EUA e Europa, é comum ver homens e mulheres dedilhando freneticamente em aparelhos portáteis para botar suas mensagens e compromissos em dia. No Brasil, essa onda ainda não chegou com força, até porque as poucas ofertas de produtos e serviços de acesso móvel a dados estavam focadas nas grandes empresas. Foi o caso da TIM, que, quando começou a oferecer no país o Blackberry, da canadense Research in Motion, no início do ano passado, o destinava apenas a pacotes corporativos que exigiam um alto investimento em aparelhos e no licenciamento de aplicativos. Felizmente, a empresa encerrou a época de deixar de fora profissionais liberais e consultores independentes ao anunciar a oferta do produto para usuários finais e empresas de pequeno e médio porte. Os aparelhos (serão dois modelos) funcionarão dentro da rede de cobertura da operadora. Inicialmente, a única opção disponível é o BlackBerry 8700g, que será vendido pelo pacote Blackberry Professional por R$ 1,5 mil. O consumidor terá à sua disposição dois tipos de tarifas: R$ 69,90, para uso ilimitado de e-mails, e R$ 79,90, que, além do correio eletrônico, incluirá também o acesso ilimitado à internet. O Blackberry também funciona como telefone celular, mas, segundo a TIM, este serviço deverá ser contratado em separado. Computador de mão Além de acessar mensagens de correio eletrônico (permitindo ler, responder e sincronizar mensagens com um PC), o Blackberry traz aplicativos para visualizar documentos do pacote Office, da Microsoft (textos, planilhas e apresentações), arquivos no formato PDF e arquivos de imagens em geral. O teclado incluso no aparelho segue o padrão QWERTY (o mesmo usado em teclados de Pcs) e o visor colorido de LCD tem resolução de 320X240 pixels. Na parte de multimídia, o aparelho suporta toques e músicas em MP3, embora a memória dedicada do aparelho possa ser melhor empregada armazenando as mensagens. O Blackberry 8700g pesa apenas 134 gramas e traz ainda a tecnologia sem fio Bluetooth. O próximo aparelho a fazer parte da oferta é o Blackberry 7100, que tem mais cara de telefone celular, trazendo um teclado com 20 botões. Trará a tecnologia sem fio Bluetooth e viva voz integrado. Traz 32 MB de memória, tela LCD colorida e pesa 120 gramas. O 7100 ainda não teve seu preço divulgado no mercado brasileiro.