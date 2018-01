PRODUTO | BlackBerry Curve 8300 FABRICANTE | RIM (Research in Motion) WEB | http://lojavirtualvivo.com.br PREÇO R$ 1.799,00 (preço do pós - pago) DETALHES | O Curve é um dos modelos de mais sucesso, mas ele não se conecta à internet sem fio (Wi-Fi). A memória interna é de 52 MB, mais um cartão de 128 MB. Não dá para salvar muitas fotos, vídeos e programas, mas ajuda. Ele se integra ao Google Talk e ao Yahoo! Talk, mas não vem com o MSN configurado. O sistema operacional é próprietário.