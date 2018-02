BlackBerry diz que avançou com clientes empresariais e do governo

A BlackBerry, que recentemente suspendeu planos de venda e reformulou sua equipe de direção, disse que grandes consumidores como Morgan Stanley e Boeing estão atualmente testando o BlackBerry Enterprise Service 10 (BES).

O produto permitirá que estas empresas administrem com segurança aparelhos que funcionam com o sistema operacional da Apple e com o Android, do Google, assim como aparelhos BlackBerry em suas redes internas.

Em comunicado nesta terça-feira, a empresa disse que o número de clientes empresariais que instalaram ou estão testando o BlackBerry Enterprise Service 10 passou de 25 mil para 30 mil neste verão.

(Por Euan Rocha)