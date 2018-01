Blackberry terá celular com touchscreen e resposta ao toque

A Research in Motion Ltd., fabricante do Blackberry, está tomando parte do mercado da Apple com um telefone com touch-screen que dá uma nova perspectiva a tecnologia. Veja também: iPhone 3G com internet ilimitada custa R$ 3.877 ao ano Com HTC G1, Google entra na concorrência com o iPhone A empresa é conhecida por seus telefones com foco em e-mails e grandes teclados. Com o novo modelo anunciado nesta quarta, o Storm, a Research in Motion está pela primeira vez deixando de lado o teclado físico em favor de uma tela grande, como a do iPhone. Mas a empresa ouviu reclamações de consumidores que acham estranho digitar na tela de vidro do iPhone, porque os botões virtuais não apresentam resposta tátil. Por isso, a tela do Storm é suportada por molas, e quando pressionada, ela cede levemente sob os dedos. O Storm estará disponível pela operadora Verizon Wireless nos EUA antes do fim do ano, de acordo com a fabricante. O preço ainda não foi definido. A tecnologia disponível no telefone permitirá que ele funcione tanto pela Vodafone (em outros países) como pela Verizon Wireless, operadoras que usam sistema de transmissão diferentes. O aparelho virá equipado para funcionar nos dois tipos diferentes de redes, fazendo com que o roaming internacional seja uma possibilidade. A adição de uma tela sensível ao toque ao Blackberry, que é o aparelho preferido por executivos viciados em e-mail, é um atestado do efeito 'iPhone' no mercado. Ao longo do último ano, os compradores de gadgets de grandes corporações tiveram funcionários pedindo por um telefone com touch-screen, de acordo com Mike Lanman, diretor de marketing da Verizon Wireless. "Uma hora, todo mundo dai do trabalho... E se torna uma pessoa", disse. A facilidade que o iPhone oferece para navegar na web e tocar vídeos são as grandes razões para seu grande apelo. O Storm, no início, pecará pela falta de um equivalente a iTunes Store, mas vídeos menores estarão disponíveis por um serviço da Verizon Wireless. Como ferramenta de navegação, o Storm emula de maneira mais próxima do que o iPhone a experiência em um desktop. Isso acontece por que a tela pode distinguir entre toques com pouca ou muita pressão. Um toque leve pode mover o cursor, enquanto um toque com mais pressão pode ativar um link, mais ou menos como a diferença entre mexer o mouse e clicar, explicou Mike Lazaridis, vice-presidente executivo da Research in Motion.