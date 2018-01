Blackberry terá suporte a multimídia O Blackberry terá uma nova versão com suporte a multimídia, anunciou nesta semana a canadense Research in Motion, com o lançamento do BlackBerry Pearl no mercado norte-americano. A novidade é mostra de que a empresa não quer perder terreno na arena de dispositivos de acesso móvel a e-mail, segmento que ganhou uma concorrência acirrada de fabricantes que vão da Palm à HP, passando por outros fabricantes como Motorola, Nokia e Samsung. O detalhe: todos os aparelhos concorrentes já trazem o suporte nativo a música e vídeos como um recurso padrão, tornando os aparelhos úteis para funções de trabalho e também de diversão. Competição Anunciar, portanto, que seus dispositivos também terão estas funções, é o mesmo que admitir que a concorrência acertou em permitir aos aparelhos receber e-mail e mensagens instantâneas, mas também prover um pouco de diversão digital. Por um bom tempo, a empresa relutou em fazer isso por acreditar que supria muito bem seus usuários com dispositivos de fácil uso, mas foi pressionada pelos outros fabricantes, com produtos mais versáteis e na mesma faixa de preço. O novo Blackberry, segundo anunciou a RIM, é o resultado de três anos de desenvolvimento e além de tocar músicas em MP3, traz uma câmera digital embutida. A empresa espera, portanto, conquistar mais usuários com estes novos modelos. Até o momento, a empresa já vendeu mais de 5 milhões de unidades dos vários modelos Blackberry que fabrica. No Brasil, versões dos aparelhos são vendidos pelas operadoras TIM e Claro.