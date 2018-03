Blecaute afeta milhões de pessoas na Flórida

Milhões de pessoas estão enfrentando nesta terça-feira um blecaute no Estado americano da Flórida. Um representante da companhia de eletricidade do Estado, a Florida Power and Light (FPL), disse que o apagão começou depois que a companhia interrompeu a operação de uma usina nuclear por razões de segurança, mas não deu mais detalhes sobre o que teria ocorrido. O blecaute, que começou por volta das 13h locais (15h em Brasília), afetou principalmente o sul do Estado, onde ficam cidades populosas como Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach. Segundo autoridades da Flórida citadas pelo jornal Miami Herald, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz no auge do apagão, mas o serviço normal já está sendo restabelecido. Trânsito Segundo o correspondente da BBC em Miami, Andy Gallacher, o apagão começou quando cinco reatores na usina nuclear de Turkey Point foram desligados. O corte de energia afetou uma vasta área, da cidade de Orlando, no centro da Flórida, a Miami e outras cidades do sul do Estado. Imagens exibidas por emissoras de televisão americanas mostraram trânsito lento em algumas ruas e avenidas em que os semáforos permaneceram desligados. O jornal Miami Herald informou que apenas quatro dos 2.670 semáforos do condado de Miami-Dade (onde fica Miami) estavam ligados quando o apagão estava no ápice. A polícia também informou ter recebido pedidos de socorro de pessoas presas em elevadores, e vários hospitais estão passaram a funcionar com geradores. As autoridades descartaram que o blecaute tenha qualquer relação com atividades terroristas. Em 2003, a cidade de Nova York e boa parte do nordeste dos Estados Unidos, além de partes do Meio-Oeste do país, foram afetados pelo maior apagão na história americana que afetou 15 milhões de pessoas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.