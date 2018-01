Blip.fm é como um Twitter musical O Blip.fm (www.blip.fm) é uma espécie de Twitter musical e virou sensação desde que foi lançado em julho passado. Ele tem o mesmo formato de microblog do Twitter, porém, em vez de escrever o que está fazendo, você digita as músicas que está ouvindo e faz comentários sobre elas. As canções são compartilhadas entre os usuários, chamados de "DJ" pelo site. As pessoas podem escutar as músicas indicadas e dizer aos "DJs" se gostaram. F.S.