Blitz da lei seca leva 17 pessoas para a delegacia em SP Blitz da lei seca deteve 17 pessoas acusadas de dirigir embriagadas pelas ruas de São Paulo neste final de semana. A Operação Direção Segura teve uma novidade: no sábado, a fiscalização começou mais cedo, às 14h, e se concentrou na região dos bares de Pinheiros, zona oeste da cidade. Até 21h, pelo menos 72 pessoas foram abordadas, das quais 50 passaram pelo teste do bafômetro e duas acabaram na delegacia. A operação foi realizada em diversas regiões da cidade entre a noite de quinta-feira e a madrugada de hoje. No balanço do final de semana, 827 motoristas foram abordados e 414 fizeram o teste do bafômetro. Destes, 57 apresentaram nível de álcool superior ao limite de tolerância e acabaram autuadas nos termos do artigo 165 do Código de Trânsito. Contudo, 16 delas, que registraram mais de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido, e outra, que se recusou a fazer o teste, foram encaminhadas à delegacia e responderão criminalmente. Pela nova lei, quem for pego pelo bafômetro com uma margem entre 0,0 e 0,1 mg de álcool/litro de ar expelido não é considerado infrator e acaba liberado. De 0,11 a 0,3 mg, paga-se uma multa de R$ 957,20 e corre-se o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses; acima de 0,3 mg, além de pagar a multa e correr o risco de perder a habilitação, o infrator é levado para a delegacia e responde criminalmente, podendo pegar uma pena que varia de 6 meses a 3 anos de detenção, além de só poder responder em liberdade após pagar uma fiança de R$ 300 a R$ 1.200.