Blitz da 'lei seca' leva três motoristas à delegacia Em mais uma noite de blitz da lei seca em São Paulo, dois motoristas não passaram pelo teste do bafômetro e foram levados para delegacias da capital paulista por "embriaguez ao volante". Segundo balanço divulgado hoje pela Polícia Militar, dos 192 motoristas abordados entre as 21h00 de ontem às 04h00 da madrugada deste domingo (27), 88 foram submetidos ao bafômetro, sendo que apenas um se recusou a realizar o teste e, por isso, foi encaminhado ao 51º Distrito Policial. A fiscalização, denominada de Operação Direção Segura, autuou ainda 12 condutores por infrações de trânsito diversas e quatro por dirigir sob efeito do álcool. O balanço de hoje será divulgado nesta segunda-feira, dia 28.