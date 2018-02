Blitz multa oito em R$ 12 mil por entulho na rua em SP

A operação iniciada nesta madrugada flagrou duas irregularidades em Parelheiros, na zona sul, e uma em Itaquera, na zona leste. Ao longo do dia, foram lavradas outras três multas na Lapa, na zona oeste, uma em São Miguel, na zona leste, e outra em Campo Limpo, na zona sul.

De acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, entre os infratores estão dois comerciantes da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Eles foram flagrados no momento em que jogavam caixas de madeira e resíduos de alimentos na calçada, no entorno da Ceagesp. No bairro Campo Limpo, um caminhão terceirizado que prestava serviços para a subprefeitura da região foi flagrado ao despejar entulho na rua. A empresa foi multada.