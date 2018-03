Blitze da Anac proíbem 25 aviões de voar

Os aeroportos onde aconteceram as blitze foram Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, Amarais e Bragança Paulista, no interior. A Anac já tinha feito operação semelhante no Rio e em Minas, onde um homem que era procurado pela polícia foi preso. Ele fazia voos panorâmicos sem autorização. "Não posso voar porque esqueci a carteira em casa. Mas, quando os caras piscarem, eu aproveito a brecha e vou embora", dizia a um interlocutor um piloto nesta terça no Campo de Marte, na zona norte da capital. Em outra situação, uma aeronave foi retida em solo porque o piloto usava uma forma de bolo para fixar o rádio no painel do avião. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.