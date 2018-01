Blizzard lança expansão de "World of Warcraft" A Blizzard Entertainment começou a vender na terça-feira "World of Warcraft: Burning Crusade", a primeira expansão do maior videogame multiplayer online, que possui 8 milhões de usuários no mundo. Analistas esperam que a Blizzard venda facilmente milhões de unidades do pacote de expansão, cada um a US$ 20. A companhia, que não detalha informações de vendas, obtém receitas de vendas unitárias e de assinaturas de acesso aos jogos multiplayer, que custam cerca de US$ 15 por mês nos Estados Unidos. Diferente de videogames tradicionais, que vendem episódios onde o jogador navega a cada expansão, jogos multiplayer online para milhares de usuários permitem que os jogadores transitem por mundos vastos onde podem interagir e entrar em confronto com outros. Empresas que operam tais games normalmente cobram taxas mensais e um valor único pela aquisição do título inicial. A expansão que começou a ser vendida na América do Norte e Europa, inclui um novo continente para os jogadores explorarem, além de mais níveis, missões, monstros e labirintos. A Blizzard adiou o lançamento do título para depois do Natal para dar tempo aos desenvolvedores acertarem o produto final. O "World of Warcraft" original foi lançado em novembro de 2004 e se tornou um fenômeno cultural. Nos Estados Unidos, o game inspirou até um episódio do seriado de animação "South Park" chamado "Make Love, Not Warcraft". O episódio foi ao ar em outubro.