Blockbuster aumentará oferta de filmes em discos Blu-ray

A Blockbuster expressou na segunda-feira seu apoio ao formato de DVD Blu-ray, da Sony. A maior cadeia de locação de vídeo do mundo anunciou que deve elevar o número de unidades que oferecem DVDs de alta definição para locação a 1,7 mil em julho. A Blockbuster afirmou que o Blu-ray é mais popular que o HD DVD, o formato rival de DVDs de alta definição, entre seus usuários. A empresa continuará a oferecer títulos em formato HD DVD e Blu-ray em seu serviço de locação online. Das cerca de oito mil lojas que o grupo opera no mundo, cerca de 250 oferecem ambos os formatos, e as locações do Blu-ray vêm "superando de maneira significativa as locações de HD DVD," anunciou a empresa em comunicado. Rivais da Blockbuster, como a Movie Gallery e o serviço de locação online Netflix, também oferecem DVDs nos dois formatos. A tecnologia digital de alta definição do padrão Blu-ray, apoiada pela Sony, oferece imagem mais nítida e mais capacidade de recursos especiais do que os DVDs atuais. O formato concorre com o HD DVD, apoiado pela Toshiba, cuja capacidade de armazenagem é um pouco menor mas permite produção mais barata de aparelhos de reprodução, gravação e discos.