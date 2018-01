Blockbuster entra no mercado de filmes pela internet

A Blockbuster, maior rede de videolocadoras dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira, 9, que comprou o Movielink, serviço de locação de filmes pela internet. Os valores da negociação não foram revelados. Em março, pessoas ligadas às organizações já anteciparam as negociações entre as empresas. Na época, falava-se na compra da Movielink por US$ 50 milhões, em efetivo e ações. O acordo abre a possibilidade de a Blockbuster entrar no mercado de distribuição digital de filmes, um setor em que atualmente está perdendo para a concorrente Netflix, que apenas neste ano já transmitiu por streamingo mais de 4 mil filmes. A tecnologia permite a transmissão de áudio e vídeo pela internet sem necessidade de baixar o arquivo. O mercado de downloads legais de filmes ainda é pequeno e com muitos concorrentes, como Movielink, Vongo e CinemaNow. Juntas, as três empresas oferecem 70 mil títulos. O mercado de vídeos baixados na internet cresceu de US$ 11 milhões em 2005 para US$ 111 milhões no ano passado, mas a cifra é pequena em comparação aos US$ 250 milhões de consumo em DVDs e vídeos em 2006, segundo pesquisa da Adams Media Research.