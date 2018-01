Blockbuster negocia compra de serviço de download de filmes A rede de locadoras de vídeo Blockbuster está em negociações avançadas para comprar a Movielink, um serviço de download de filmes controlado por grandes estúdios de Hollywood, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira, 1º, citando fontes próximas do assunto. O preço deve ficar em menos de US$ 50 milhões em dinheiro e ações. O acordo dará à rede de locadoras uma maneira rápida de ingressar no mercado de downloads de filmes e fornecerá recursos de marketing aos esforços da Movielink para aumentar sua participação de mercado, agora que grandes companhias, como Apple e Wall-Mart, pularam no segmento, informou o jornal. A Movielink é controlada por uma joint-venture entre Metro-Goldwyn-Meyer Studios (MGM), Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios e Warner Bros. Representantes da Blockbuster e da Movielink não estavam disponíveis para comentar o assunto.