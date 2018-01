Blockbuster quer distribuir conteúdo direto a televisores

A Apple TV pode enfrentar competição de parte da Blockbuster. A gigante da locação de vídeo está desenvolvendo um decodificador que transmitiria filmes diretamente a televisores e vai anunciar o aparelho ainda este mês. A Blockbuster se recusou a comentar, mas uma porta-voz da empresa disse à Hollywood Reporter que estão "conversando com diversas companhias e fornecedores sobre produtos, serviços, alianças e iniciativas que podemos nos ajudar a realizar nossa missão de transformar a Blockbuster em empresa que oferece acesso a conteúdo de mídia por múltiplos canais - em nossas lojas, pelo correio, em quiosques, por download, em aparelhos portáteis de execução de conteúdo - e, portanto, não surpreende que haja rumores", disse ele. O aparelho viria se unir a uma série de dispositivos cujo objetivo é levar o vídeo em banda larga às salas de estar, entre os quais o Apple TV, que até agora não vem registrando vendas dignas do entusiasmo que o anúncio do produto havia gerado. A Netflix, concorrente da Blockbuster, também indicou que concorrerá nesse mercado, com um aparelho semelhante ao criado pela LG Electronics. O produto também deriva do Movielink, serviço de filmes online adquirido pela Blockbuster no ano passado que permite a consumidores assistir a filmes licenciados de grandes estúdios em seus computadores. O fornecimento direto de filmes a televisores pode ser a mais audaciosa tentativa da Blockbuster até o momento de reinventar sua marca, à medida que a distribuição digital torna menos viável sua presença no varejo físico. Mas ao oferecer uma alternativa doméstica aos serviços de suas lojas, a empresa corre o risco de perder clientes na porção mais importante de seu negócio, a fim de realizar suas esperanças de desenvolvimento online. O aparelho deve ser um produto vendido em separado, como o Apple TV, em lugar de um recurso com a marca Blockbuster incorporado a aparelhos já existentes como o gravador digital de vídeo TiVo.