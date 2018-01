Blockbuster teve 2 milhões de usuários online de 2006 A locadora Blockbuster informou nesta semana que terminou 2006 com cerca de 2,2 milhões de sócios online, incluindo aproximadamente 2 milhões de assinantes pagantes. O chairman e presidente-executivo da Blockbuster, John Antioco, creditou o sucesso ao plano Blockbuster Acesso Total, que dá aos clientes online a opção de devolver DVDs por correio ou trocá-los em lojas por aluguéis gratuitos. O anúncio vem em meio à intensa competição com a locadora online norte-americana Netflix, que tinha previsto superar os 6 milhões de assinantes no fim do ano passado.