Bloco As Muquiranas completam 50 anos nas ruas de Salvador Maior bloco de travestidos do carnaval de Salvador, o As Muquiranas iniciou, no fim da tarde deste sábado, 14, sua participação no Carnaval de Salvador, o de número 50 na história do grupo, levando quase 3 mil homens vestidos de baiana para o Circuito Osmar (Campo Grande).