Bloco 'Desliga da Justiça' reúne 4 mil pessoas no Rio O bloco "Desliga da Justiça" lotou a praça Santos Dumont, na Gávea, zona sul do Rio, na manhã deste sábado, 15. A festa, comandada por foliões fantasiados de super-heróis, começou com um baile de crianças, como de costume. Segundo organizadores, reuniu cerca de 4 mil pessoas. No carro de som, houve participação de integrantes de outros blocos, como o "Fogo e Paixão", que homenageia o cantor Wando.