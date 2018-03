Bloco Ile Omo Dada abre 2ª noite do carnaval em SP O bloco cultural Ile Omo Dada, do Parque Peruche, zona norte da capital paulista, abriu, por volta das 21 horas, a segunda noite do carnaval de São Paulo, com o tema "Osanyn", que é o orixá da cura com ervas e folhas. O bloco, com mais de um mil integrantes, cumpre uma tradição de 28 anos abrindo o carnaval de São Paulo. Ilê Omo Dadá quer dizer casa de Xangô, que é o dono da justiça. O responsável pelo bloco, Ogan Gilberto de Exu, disse que depois que o carnaval de São Paulo foi dividido em duas noite, o bloco optou por abrir a noite de sábado, já que às sextas-feiras são dias de Oxalá, e nesses dias, não se pode usar roupa colorida. O presidente do bloco fez um protesto público no microfone contra o fato de o bloco não possuir identidade como, por exemplo, um carro abre alas com seu nome. Gilberto de Exu disse que não sabe a razão pela qual o bloco não tem identificação.