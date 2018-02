Blog com fotos constrangedoras de famílias faz sucesso na internet

Criado há uma semana, o blog Awkward Family Photos, ou Fotos Esquisitas de Família em tradução livre, está atraindo a atenção dos internautas, celebrando a esquisitice de famílias.

O blog foi criado por dois americanos, Mike Bender e Doug Chernak, que cresceram juntos em Nova Jérsei e hoje trabalham como escritores em Los Angeles.

"Nós estávamos almoçando juntos há cerca de um mês, como sempre fazemos, contando histórias sobre nossas famílias, que normalmente envolvem alguma situação esquisita", disse à BBC Brasil Mike Bender.

"A gente se deu conta de que há algo de universal sobre a esquisitice de famílias e achamos que seria bacana fazer um blog. E qual a melhor maneira de mostrar isso do que as fotos de família, algo com que todo mundo pode se identificar?"

Os dois voltaram para a casa e começaram a procurar fotos antigas. "Doug encontrou a da família na árvore. Foi isso. Era lindamente esquisita...", disse Bender.

A dupla encontrou mais fotos na internet e pediu a amigos que doassem fotos para o projeto. "Eu mesmo inclui uma da minha família", disse Bender, "mas não vou dizer qual é!".

Quando tinham fotos suficientes, os dois lançaram o site. Um amigo que trabalha em uma estação de rádio anunciou o blog e outras estações foram atrás.

"Nosso medo era que não recebessemos contribuições suficientes", disse Bender, "mas as pessoas têm enviado fotos que nem malucos".

"Acho que há algo de catártico para as pessoas em dividir a esquisitice de suas famílias e era isso que esperávamos que o site se tornasse, uma celebração comunitária da esquisitice."

Bender conta que já houve alguns incidentes, como o de uma menina que enviou uma foto e, no dia seguinte, disse que ela e o namorado estavam bêbados quando a fizeram e queriam retirá-la. "Infelizmente, àquela altura ela já estava na internet!"

Com apenas uma semana de vida, o blog está recebendo mais de 2 milhões de visitas por dia. Os autores também já foram procurados por três editoras - Penguin, Harper Collins e Random House - interessadas em publicar um livro com as fotos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.