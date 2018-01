Blog corporativo Os blogs continuam nas notícias - e desta vez nas páginas de economia. É que as empresas estão criando blogs para se aproximarem de seus clientes. Para isso estão contratando profissionais que possam ocupar a posição. Leia a matéria completa no Economia & Negócios desta quinta. A profissionalização dos blogs vem crescendo há tempos e cada dia mais blogueiros tem aí seu sustento. O caderno Link cobre há tempos a movimentação da blogosfera no Brasil. Veja algumas matérias abaixo: Incremente seu blog com o WordPress Qual o papel dos blogs no Brasil? Microblogs, a nova mania da web