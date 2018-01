Blog dá Windows Vista ao melhor desenho com tema 'ócio'

O blog Ócio 2007, da Microsoft, anunciou nesta quarta-feira, 31, o resultado do concurso que premiaria com um Windows Vista (além de dinheiro e produtos) o melhor desenho com o tema "ócio". Os vencedores são moradores de Sorocaba, Rafael Assis e Lucas Rocha, no interior de São Paulo, que entregaram a ilustração "Sem Pressa Para o Inverno Adiante" (ao lado). O desenho mostra um urso deitado de forma preguiçosa na frente de placas que remetem às estações do ano. Uma forma ilustrada de dizer que o melhor a fazer nos próximos tempos é nada. Os vencedores ganharam um Office Small Business, um Windows Vista, R$ 1,1 mil em dinheiro mais R$ 400 em produtos da Camiseteria. Já o segundo lugar ficou para o carioca Rodrigo William Rimes Rezende, que ganhará R$ 550 em produtos mais R$ 800 em dinheiro.