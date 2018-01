Blog diz que sequestrador brasileiro usava arma de brinquedo

O blog norte-americano Kotaku divulgou que um sequestrador que foi preso no último dia 21 em Samambaia, no Distrito Federal, por ter mantido quatro pessoas reféns por 10 horas, usou uma arma de brinquedo.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Homem rende quatro pessoas para cobrar dívida no DF

Em uma das fotos divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal, Bejamiro Emídio de Jesus empunhava um revólver muito semelhante a uma Light Phaser, pistola de luz que funciona com o console Sega Master System. Em outras fotos, o sequestrador também aparece armado com facas, armas que ele usou para ameaçar as vítimas e com as quais foi preso.

Light Phaser, pistola de brinquedo do Master System: mesma pistola usada pelo sequestrador?

Na ocasião do lançamento, no fim dos anos 80, a Sega foi pressionada para mudar o design do brinquedo, já que ele podia ser muito facilmente confundido com uma pistola de verdade.