Blog erótico pode virar livro em Portugal Ela é garota de programa e escreve um blog onde relata suas experiências sexuais, e que pode virar livro em breve. Não, não é a batida Bruna Surfistinha, cujo "O Doce Veneno do Escorpião" liderou a lista dos mais vendidos no Brasil por quase seis meses. O nome da jovem carioca de 24 anos é Paula. Paula Lee. O nome verdadeiro, não diz. O rosto, só os clientes conhecem. Ao contrário de ´Bruna´, Paula tem família no Brasil, que desconhece o que faz no velho continente, e prefere manter em segredo sua carreira de garota de programa, que, aliás, não tem data para acabar, embora possa ser abreviada. Seu blog pode virar livro em breve na terrinha. Nele, relata experiências sexuais, mas não se restringe ao sexo puro e simples. Seus posts fazem papel de divã sentimental, faz relatos de como lidar com rapazes virgens, maridos com mulheres frígidas, dá dicas de livros sobre erotismo, empresta rosto a uma profissão que, como cá, é alvo fácil do preconceito. A receita faz o diário virar notícia no jornal Correio da Manhã, atraindo o interesse de editoras portuguesas. Desabafo Paula diz que começou com o blog por desabafo e para facilitar o relacionamento com curiosos e clientes. "Por um lado, eu queria poder refletir sobre o que eu vivia e sentia. Abrir a história para a família, nem pensar. Falar dessas coisas com as ´colegas´, impraticável. Além disso, muitos clientes queriam saber sobre o meu cotidiano, ouvir histórias do que eu fazia e o blog foi o caminho natural para isso", explica. Diante da comparação inevitável com Bruna, ela desconversa. "Essas relação quem fez foi a repórter do Correio, Fernanda Cachão. Eu até conhecia o blog da Bruna, mas muito antes dela lançar o livro", diz. Segundo ela, até divulgou em seu diário quando passaria a entrevista da garota no programa do Jô Soares, televisionada em Portugal. Sem glamour Mesmo assim, faz cerca de cinco programas por dia, a 60 euros a hora. "As meninas iniciantes passam por coisa pior. Tem moça fazendo programa por 20 euros a hora, naquele esquema de dar metade para o dono da boate." Paula diz que também estuda, quer aproveitar seu tempo. "Sonhos? Não... hoje só tenho projetos, coisas que quero fazer. Transformar o blog em livro, contar essa história. A vida é muito imprevisível. Só sei que um dia quero vencer essa etapa na minha vida e deixar isso para trás", diz. Assumir publicamente como fez Bruna? "Não pretendo. Até reconheço a coragem dela, de se expor, mas não vou seguir o mesmo caminho."