Blog expõe vida de trapaceiro digital No final do ano passado, um inglês viu a oferta de um notebook por um preço atraente no site de leilões eBay. Acabou comprando o micro por cerca de US$ 700 (375 libras). Mas o laptop em questão não só não tinha os itens descritos no leilão, como estava quebrado. O comprador tentou recuperar seu dinheiro mas o vendedor, o jovem Amir Massoud Tofangsazan, fugiu pela tangente e sumiu, embolsando o dinheiro. Ele só esqueceu de apagar em definitivo os dados que estavam armazenados no HD do notebook. Conclusão: o comprador conseguiu recuperar estes dados e agora está publicando detalhes da vida íntima de Tofangsazan em um blog que, até o momento, já acumulou mais de 2 milhões de visitas. A vingança digital inclui imagens fetichistas, pornografia gay e fotos de pernas femininas tiradas com a câmera de um celular. De acordo com o jornal Daily Mail, Tofangsazan diz que sua vida virou um inferno após ter sua intimidade exposta no blog. Agora ele quer a ajuda da polícia para tirar o site do ar o mais rápido possível. "As fotos não são minhas e o computador estava funcionando perfeitamente quando vendido. Quem fez isso pegou informações hackeando minha conta no HotMail e misturando tudo com fotos da minha família", disse ele ao jornal. Verdadeira ou não, a vingança ainda ganhou um requinte extra: o comprador anônimo do laptop fez questão de enviar mensagens a todas as pessoas na lista de e-mails de Tofangsazan. E a coisa não parou por aí. O autor do blog abriu um segundo endereço onde está colocando comentários, imagens satirizando Tofangsazan, além de links e reproduções da história em jornais britânicos.