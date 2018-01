Blog também ajuda a fazer o programa de TV Não é só para ler suas tirações de sarro que o VJ Marcos Mion conta com suas "bloguetes". As meninas – e alguns garotos, autodenominados "manos correria" – ajudam, literalmente, a fazer os programa que Mion tem na MTV, o Descarga e o Quinta Categoria. "O blog está servindo para eu me renovar", diz. "Eu já tenho um certo tempo de carreira (ele estreou na MTV em 2000, aos 21 anos). Quando comecei, falava com a molecada da minha idade. Hoje, converso com o pessoal de 15 anos. Pelo blog, consigo saber que gostam de irreverência, quebrar as regras e descompromisso." Para saber o que irá mostrar em seu programa, o VJ conta também com o blog. No Descarga, que vai ao ar de segunda à quinta, a cada semana há um tema. E Mion posta o assunto que será o foco nos próximos dias. "Elas pesquisam todo o programa para mim. Começam a chegar coisas como vídeos, sites e fotos. Elas fazem a pauta do programa. Vou muito menos ao YouTube, por exemplo. E dou o crédito para elas no ar." As bloguetes também são as preferidas para comparecer ao auditório da outra atração de Mion na emissora, o Quinta Categoria. Já quando o Descarga está no ar – o programa é ao vivo – Mion também não desgruda das suas bloguetes. Para saber se o programa está agradando ou não, o que ele faz? "Vou ao blog e fico acompanhando os comentários." O VJ conta que seu blog – com mais de 10 mil comentários por post – torna-se um grande chat, onde seus fãs acabam se conhecendo e, logicamente, dizendo o que gostam ou não no programa. "Elas me ensinaram que, ao apertar a tecla F5 do computador, consigo atualizar os últimos comentários sem precisar entrar de novo na página. Então, nos intervalos, vou ‘efe-cincando’para saber se continuo com aquela brincadeira ou não." R.M.