Blog vaza fotos do laptop de US$ 100 Um site criado pelo industrial Martin Varsavsky mostra imagens do que devem ser os primeiros modelos do laptop de US$ 100. Idealizado por Nicholas Negroponte, o computador portátil faz parte do projeto One Laptop per Child (OLPC) tem como finalidade a inclusão digital de crianças em países em desenvolvimento. As fotos teriam sido mostradas durante um encontro no informal no MIT Massachusetts Institute of Technology). Os modelos trazem algumas similaridades com o protótipo, a única imagem disponível do aparelho até então. Negroponte estará no Brasil amanhã, na feira de telecomunicações Telexpo, que acontece em São Paulo e tem palestra prevista para amanhã, 19h30, em que deve falar sobre o projeto do Laptop de US$ 100.