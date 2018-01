Blogosfera comemora o Dia do Blog nesta sexta-feira

Hoje, 31/08, é o Dia do Blog. A data foi escolhida por ser a que mais se assemelha à palavra blog: 3=B 1=l 0=o 8=g. Existe até um site especial, com tradução em várias línguas, para informar e instruir a blogosfera sobre como comemorar a data, é o 310gDay. Assista ao debate sobre blogs na TV Estadão A idéia é que blogs do mundo inteiro publiquem posts recomendando a visita a novos blogs, a blogs de outros países ou de áreas de interesse e assim ajudem a promover essas páginas pela Internet. Segundo o Technorati, site que monitora a blogosfera, em março havia mais de 70 milhões de blogs no mundo. Se a tendência de crescimento se manteve, há mais de 100 milhões de blogs criados. Quer participar da comemoração? Então siga os passos, segundo as recomendações do BlogDay em inglês. Atenção porque na versão em língua portuguesa do site os termos 2 e 3 estão repetidos. 1. Selecione cinco novos blogs que você acha interessante. 2. Avise os cinco blogueiros e diga que eles serão a sua recomendação para o BlogDay 2007. 3. Escreva uma breve descrição dos blogs indicados e não esqueça de publicar os links. 4. Publique hoje ainda, dia 31 de agosto, esse post. 5. Junte a tag do BlogDay usando este link: http://technorati.com/tag/BlogDay2007 e também um link para o site do BlogDay: http://www.blogday.org O site ainda oferece imagens para você ilustrar seu post. Responsabilidade Digital Os blogs, que já deixaram de ser novidade na Web, ainda rendem boas discussões. Na última quarta-feira, dia 29, o portal estadao.com.br promoveu um debate com blogueiros, publicitários e jornalistas para discutir "Responsabilidade e Conteúdo Digital".