´Blogosfera´ está perto de ter 50 milhões de blogs A ´blogosfera´, termo que designa as redes de blogs na internet, ganhou cerca de 10 milhões de novos diários online nos últimos trinta dias, com uma média de 75 mil novos endereços, segundo levantamento da Technorati. O aumento é de cerca de 58% na comparação com fevereiro de 2006, quando um outro estudo da Technorati indicava 30 milhões de blogs listados em seu serviço de buscas. Hoje, já existem 49,9 milhões de blogs indexados pela empresa.