Blogs corporativos ainda são raros no Brasil Pesquisa desenvolvida por iniciativa da Rapp Collins revela que os blogs ainda não são uma realidade nas empresas brasileiras Embora estejam revolucionando definitivamente as relações pessoais, assim como os negócios, a política, a carreira e até mesmo a cultura, e empresas norte-americanas estejam explorando a ferramenta para interagir com clientes e parceiros, sua penetração ainda é restrita nas empresas brasileiras. Poucas empresas utilizam no Brasil os blogs e as redes sociais de relacionamento nas suas estratégias de comunicação e marketing, segundo revelou estudo em que foram ouvidas 1008 empresas entre agosto e setembro de 2006. Cerca de 0,54% das empresas possuem blogs próprios e apenas 2,62% capturam dados dos clientes nos blogs externos à empresa e nas redes sociais de relacionamento. ?Estamos vivendo um momento do surgimento do novo consumidor, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O ambiente mudou e, agora, os internautas estão mais conectados do que nunca. Porém, apesar das inúmeras maneiras e ferramentas de interagir com os consumidores, os blogs ainda não são uma realidade nas empresas brasileiras que estão, aos poucos, aderindo à novidade?, afirma Pomeranz, sócio-presidente da Rapp Collins Brasil. Um exemplo disso é que, de acordo com os números obtidos pela pesquisa, apenas 5,55% das empresas que desenvolvem ações de relacionamento com seus clientes, fazem campanhas utilizando as redes sociais de relacionamento. A pesquisa apontou ainda que, dentre as empresas que mantém blogs, 20% contrataram um funcionário exclusivamente para desenvolver esta ferramenta; 20% contratou uma pessoa ou empresa externa para responder em seu nome; e 44% utilizam a participação dos próprios funcionários. Além disso, a iniciativa aponta a liberdade das empresas para o desenvolvimento deste conteúdo, já que 8% das companhias pesquisadas permitem que pessoas de fora da empresa alimentem o blog sem restrições e ainda 8% oferecem incentivos não financeiros para pessoas/empresas externas.