Blogs corporativos aprimoram comunicação das empresas Há pouco tempo os blogs eram apenas diários virtuais usados em usa maioria por adolescentes. Agora já evoluíram muito e passaram a ser importantes ferramentas de trabalho. Muitas empresas já aderiram aos blogs corporativos, que funcionam como canal de relacionamento com o cliente, e por onde os consumidores tiram dúvidas, elogiam, criticam. O interessante é que todos os comentários ficam postados para que outros clientes possam ver as mensagens. Opção Entre as empresas que usam o blog corporativo está a Valeprint. "É uma tendência no mercado. Pode ser considerado a nova versão do ´Fale Conosco´", afirma o proprietário da empresa, Tiago Roberto Lopes. Há quatro meses no ar, o blog da Valeprint.com traz dados sobre os produtos da empresa e também cuidados importantes para quem navega na internet. "As vantagens do blog são inúmeras", segundo Lopes. Entre elas a facilidade que os clientes têm em participar do serviço."Eles gostam porque sentem como se estivessem falando com um conhecido e não com o vendedor." Para Lopes nem o conteúdo aberto a todos os visitantes é um ponto negativo. "Não apagamos as críticas, desde que elas sejam construtivas". No blog, a identidade do cliente é preservada. Guia Para o consultor Fábio Cipriano, o blog permite às pessoas conhecer melhor a empresa e interagir com ela de maneira rápida e eficiente. "É como se o cliente ligasse para o 0800 e fosse atendido na primeira tentativa". Ele ressalta que as pequenas empresas deveriam investir nesse recurso, "porque a manutenção é mais fácil e econômica do que a de um site". Cipriani lançou o livro Blog Corporativo, com o objetivo de orientar empresários de pequenas, médias e grandes empresas sobre como utilizar e tirar proveito desse instrumento dentro da companhia. Além de mostrar os benefícios que essa ferramenta pode trazer, como aumentar e fortalecer o relacionamento com os clientes.