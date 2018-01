Blogs de atletas dão sabor real

Nada melhor do que acompanhar os Jogos Olímpicos a partir do ponto de vista de quem os vive da forma mais direta possível – os próprio atletas. Para organizar a maneira como os esportistas de todo mundo irão blogar durante a competição, o Comitê Olímpico Internacional (COI) estabeleceu uma série de regras para aqueles que forem realizar coberturas "não jornalísticas" do evento, entre eles os atletas. O conteúdo deve se ater unicamente a experiências pessoais, ser de "bom tom e respeitar a dignidade". Fica estabelecido até que os blogueiros não poderão publicar entrevistas feitas com outros participantes nem "histórias relativas a terceiros". Além disso, há uma série de restrições quanto à exibição de imagens de competições e de cerimônias oficiais. Confira o documento em www.tinyurl.com/66z2xa. São várias as estrelas brasileiras que manterão um diário online contando suas experiências – com representantes de modalidades como natação, judô, futebol, handebol, entre várias outras. O Terra contará com uma equipe com nomes fortes – como Marta, do futebol feminino; Diego, do masculino; Luciano Ribeiro, do judô; César Cielo, da natação; Serginho, do vôlei, e Maurren Magi, do atletismo. Os blogs devem entrar no ar somente a partir do dia 01 de agosto. Lara Teixeira (foto) é um dos exemplos de blogueiros brasileiros. Ela vai disputar uma medalha em nado sincronizado ao lado de Nayara Figueira e comprou um notebook só para blogar de Pequim. Integrará a equipe de atletas que blogará para o UOL. Além de Lara, o portal contará com diários da nadadora Fabíola Molina, Chana e Deonise, da seleção feminina de handebol, e Thiago Pereira, promessa de medalha nas piscinas. Alguns dos atletas atualizarão seus blogs constantemente, mas não todos. No Yahoo, quem comandará um blog com comentários sobre vôlei é Ana Moser, medalhista em Atlanta. Não faltam também diários online de atletas de outros países. Como a quantidade de blogs é enorme e está espalhada por diversos servidores, uma boa opção é acessar o site Voices of the Olympic Games (summergames.lenovo.com), mantido pela fabricante chinesa de computadores Lenovo – um dos parceiros oficiais da Olimpíada de Pequim. Ali é possível encontrar posts feitos por esportistas de vários países diferentes, organizados pela nacionalidade e a modalidade em que o atleta vai disputar os Jogos. F.P. e M.V.C.