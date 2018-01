Blogs ficaram famosos com cobertura irônica Enquanto a maioria lamentava as medalhas de ouro que o Brasil deixou escapar nesta Olimpíada, alguns blogs fizeram festa com o desempenho de nossos atletas. O Bronze Brasil (tinyurl.com/657u3j) passou dos 25 mil acessos em um único dia graças aos seus posts irônicos sobre a grande quantidade de medalhas de bronze conquistadas por nossos atletas. Com o mote "no bronze, a gente é ouro", os blogueiros se decepcionaram com o primeiro lugar de Cesar Cielo na natação. "Ele tinha tudo para ser o grande herói dos jogos, já que poderia voltar da China com dois bronzes", diz Augusto Menezes, um dos idealizadores do blog. "Infelizmente ele não soube administrar o ritmo e chegou em primeiro." Já o Fracasso.com.br ataca com humor ácido as derrotas brasileiras na Olimpíada. "Nosso problema não é com os atletas. Sabemos que em muitos casos eles não contam com apoio ou patrocínio. Nossa crítica é contra o ufanismo exagerado, que passa a idéia de que somos uma potência nos esportes", diz Rodrigo Ranieri, que começou a brincadeira em julho com mais três amigos. Ao contrário do Bronze Brasil, que pretende voltar apenas para o Pan 2012, "talvez com uma cobertura in loco", o Fracasso.com.br deve continuar suas postagens – que foram acessadas por 5 mil pessoas em um só dia – após o fim da Olimpíada.