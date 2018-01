Blogs sobre Second Life entram em fase de profissionalização

Blogs de avatares brasileiros no Second Life, uma das principais fontes de notícias sobre o metaverso, estão entrando em uma nova fase, mais madura, em que buscam se profissionalizar. Já há notícias de venda de espaço publicitário, premiação para colaboradores e até transações comerciais que incluem venda de domínio e de comunidade no Orkut. Veja também: Pessoas no papel de avatares fazem sucesso no YouTube O blog Mundo Linden, um dos mais conhecidos, foi comprado na semana passada pela agência de publicidade Webativa, de Salvador (BA). A antiga dona do domínio, a jornalista baiana Debora Trevisan Puggliesi (avatar Debora Perenti), não revelou valores da transação, que inclui também uma empresa criada no Second Life e a comunidade do blog no Orkut. O Mundo Linden, mesmo antes da venda, já comercializava espaço publicitário e fazia outras parcerias comerciais. Desde o primeiro post, em fevereiro, recebeu mais de 6 mil acessos, o que motivou a compra. São anunciantes tanto empresas reais como as criadas exclusivamente no metaverso. Outro blog sobre Second Life que compete por audiência e também já vende anúncios é o Brsecondlife, mantido pelo avatar Teddy Lyne. Como o primeiro, os banners são cobrados em linden dollars (a moeda do metaverso). Há preocupação em produzir conteúdo exclusivo e promover eventos próprios no Second Life. Estratégia diferente segue a programadora Patricia Claro (avatar Patou Dumont). Ela ainda não vende espaço no blog Second News, que pretende ser uma "revista de entretenimento sobre Second Life", mas estimula colaboradores com pagamentos em linden. Para cada foto publicada, prêmio de 250 linden dollars (o equivalente a R$ 1,70). Patricia é brasileira, mas mora e trabalha em Nova York. Por enquanto, o blog ainda é uma extensão de sua vida, um "segundo trabalho". Débora Puggliesi e Teddy Lyne já abandonaram esse conceito. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.