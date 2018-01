Blogs tentam organizar o caos de São Paulo

Na vasta blogosfera paulista, anônimos ajudam a ampliar discussões de temas e assuntos com impacto direto na vida dos moradores da capital. A São Paulo do trânsito caótico e da noite vibrante já é retratada em diversos weblogs, criados de forma despretensiosa por profissionais liberais, estudantes, associações de bairro e até por estrangeiros radicados por aqui. Leia a reportagem completa – e conheça esses blogs, bem como as pessoas por trás de cada um deles - no caderno Metrópole deste domingo. Esse é apenas um dos muitos caminhos seguidos pelos blogs nos 10 anos deles no Brasil. Em 07 abril, o Link publicou uma reportagem de capa sobre a evolução dos weblogs. E destacava que formato deixou de ser mero diário virtual para se popularizar, ganhar audiência e importância. Mas o que os aguardo no futuro? Ficou curioso? Descubra aqui. Nessa mesma edição trazíamos uma pesquisa que revelava que quase metade dos internautas brasileiros lê blogs e que apesar da ferramenta ter sido absorvida pelo mercado e pela mídia, grande parte dos blogs ainda é produzida por internautas amadores. Outro dado curioso revelado pelo estudo era de que em 65% dos casos os internautas acessavam um blog a partir de indicações do buscador do Google. "Os jovens não se importam com a fonte", disse o pesquisador do Ibope Inteligência, José Calazans. Segundo Calazans, a fidelidade é mais comum em diários ligados a portais como o Estadão.com.br, que reúne uma seleção de blogs sobre os mais variados temas, trazendo informações em profundidade, detalhes, opinião, e bastidores em diversos campos. E se depois de ler tudo isso você ficou com vontade de ter um blog só seu. O Link mostra o caminho das pedras para você surfar na onda que tem mudado a cara da comunicação na web. "Mas eu já tenho um blog!" Se esse é o seu caso o Link ensina como embelezar o seu diário com o WordPress. Programa que permite criar sites e blogs superincrementados. Leia mais no Link: Nossa blogosfera é pouco ambiciosa Como transformar blogs em livros