Blogueira espanhola de 95 anos vira hit na internet

"Hoje é meu aniversário e meu neto, muito mesquinho, me deu um blog." Este é o primeiro post de uma das mais velhas blogueiras do mundo, Maria Amelia Lopez, que aos 95 anos surpreendeu a si mesma com a súbita transformação de analfabeta digital a cibercelebridade. "Primeiro achava que um blog era só um tipo de notebook de papel", afirma Maria Amelia. "Quando vi meu neto usando a internet, prestei atenção. Perguntei a mim mesma: 'O que é isso? É possível encontrar tudo. Eu quero uma internet'." Com 60 mil leitores, o blog de Maria Amelia, no endereço amis95.blogspot.com, traz um misto de memória pessoal e bate-papo para pessoas de todo o mundo. Ela mantém contato com a nova geração de internautas de uma forma que nunca imaginou. "Hoje ninguém presta atenção em mulheres velhas. Poucas pessoas gostam da gente. Mas fiquei surpresa com a internet, porque pessoas com 14, 15, 18 anos de idade me falam sobre suas vidas e me pedem conselhos", afirma Maria Amelia. Apenas uma em cada 10 pessoas com mais de 65 anos usa a internet na Espanha, índice menos que o do resto da Europa. Ainda que esse número tenha dobrado nos últimos dois anos, ainda sugere que cidadãos idosos estão perdendo a revolução digital. "Idade é mais importante para determinar o uso da internet do que sexo, nível educacional ou renda", afirma Domingo Labroda, funcionário do Ministério da Indústria espanhol. Tagarela Visite a casa de Maria Amelia na vila de Sanxenxo, na Galícia, e verá que sua habilidade para publicar palavras na internet é a mesma com que fala pessoalmente: ela é tagarela. "Sempre fui falante, mas agora me sinto mais querida, já que tantas pessoas escrevem para mim", diz. Em seu blog, ela faz referência à sua aparência quando jovem ("Ah, como eu era bonita, e como não percebia isso"), mas hoje tem cabelos brancos e anda com ajuda de bengala. "Olhe como eu era", escreveu Maria Amelia em um post, ao lado de uma fotografia sua da década de 1960. "E olhe o que me tornei. Meus olhos não são bonitos, nem minha boca, nem nada. A idade desfigura tudo." À Reuters, ela disse que a internet a "trouxe vida". Ela recebe mensagens de lugares diferentes como Japão, Rússia e até do Brasil. Maria Amelia se auto-proclama "a blogueira mais velha do mundo", apesar de uma busca rápida no Google revelar que há muitos pretendentes ao "cargo". Inclusive uma australiana de 108 anos chamada Olive Riley, do blog www.allaboutolive.com.au.