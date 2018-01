Blogueira mais velha morre, aos 108 anos, na Austrália

Uma mulher considerada a blogueira mais velha do mundo morreu, aos 108 anos, na Austrália. O último post publicado foi sobre "canções felizes", informa nesta segunda-feira, 14, a imprensa australiana. Olive Riley tinha postado em seu blog mais de 70 textos desde fevereiro de 2007 sobre a vida moderna e suas experiências durante o século XX. Riley nasceu no dia 20 de outubro de 1899, viveu duas guerras mundiais, teve três filhos e trabalhou como garçonete e cozinheira. Ela se comunicava através de seu blog com pessoas de outros continentes e dizia que gostava da notoriedade que tinha adquirido porque lhe permitia manter a mente fresca.