Blogueira usa despertador de cozinha no trabalho Gina Trapani edita, desde janeiro de 2005, o blog americano Lifehacker, que trata de técnicas para melhorar a vida em meio a tanta tecnologia. Antes, escrevia sobre linguagem de programação Java. Entre as suas ferramentas estão um bloqueador de sites que fazem perder tempo - como o MySpace - enquanto está trabalhando; avisos na forma de mensagens de texto para o próprio celular, de coisas como aniversários; e um sistema automático de cópia para o seu computador. Ela também usa um despertador de cozinha no trabalho. ?Eu deixo um desse em minha mesa e programo para uma hora, enquanto trabalho no meu projeto atual?, explicou Gina, em entrevista por e-mail. ?Quando ele toca, eu levanto, dou uma volta e avalio até onde cheguei, o que mais quero fazer, e então repito a programação.? Outro dispositivo de baixa tecnologia que ela usa é o velho e bom caderno. Gina não identifica um excesso de ferramentas tecnológicas. ?O que existe é toda uma série de novas habilidades necessárias para administrá-los?, disse a especialista em life hacking. ?As pessoas têm que ser conscientes sobre os momentos apropriados de ligá-los e desligá-los e precisam definir limites entre trabalho e vida antes que esses limites sejam definidos para elas.?