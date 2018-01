Blogueira ‘vendeu o corpo’ para conseguir ir à Campus Party Ela gosta de fazer mistério. Não quer mostrar o rosto na foto, nem publicar seu nome. Tudo para criar um "hype". Nospheratt, de 30 anos, do blog www.deusario.com, assumiu a identidade de "blogueira que vendeu o corpo" para conseguir grana para ir à Campus Party. O boato rondou a blogosfera por um mês, sem ninguém saber qual era a identidade da dita cuja. Nospheratt diz que mora no Uruguai e não tinha os US$ 240 necessários para fazer a viagem de Montevidéu a São Paulo. Então veio a sugestão de um amigo: "Por que você não vende anúncios e diz que irá andar com uma camiseta (entendeu agora o "vender o corpo?) com os nomes dos patrocinadores?" "Falei com meu marido e ele concordou. Achei a idéia boa. Mas precisava de um ‘hype’ (mais um) para rolar um marketing", disse. Foi aí que ela começou a espalhar que uma blogueira misteriosa "venderia o corpo" para ir à Campus Party e quem quisesse poderia comprar anúncios. Ninguém sabia quem ela era. Foram 16 "cotas" vendidas para blogueiros. Rendeu R$ 1.600. Para exibir as propagandas, ela mandou fazer um aventalzinho, que só tirava durante as madrugadas da Bienal, quando o "horário de trabalho já havia acabado." A identidade da blogueira só foi revelada no primeiro dia da Campus Party. "Acho que, se outra pessoa tentar isso no ano que vem, não dará certo. Eu mesma terei de encontrar outra forma." R.M.