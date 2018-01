Blogueiro é preso nos EUA por manter sigilo de fonte O jornalista freelance e blogueiro Josh Wolf foi preso nos EUA, em São Francisco, nesta terça-feira, dia 1º, por se recusar a entregar às autoridades um vídeo que fez durante um protesto contra a reunião do G8, um ano atrás. As autoridades investigam depredações, agressões a policiais e outros delitos cometidos durante a manifestação. Wolf havia colocado uma versão editada do vídeo do protesto em seu site, e vendeu imagens para redes locais de televisão. Ele chegou a conversar com os investigadores, que queriam ver a versão original do vídeo. Wolf, no entanto, se recusou a entregar a gravação original, alegando que isso ofendia o direito do jornalista de proteger suas fontes. O caso foi noticiado pelo jornal The New York Times, que informou que Wolf pode ficar preso até o próximo ano, quando expira o prazo do júri para avaliar o caso, segundo afirmou seu advogado, Jose Luis Fuentes.