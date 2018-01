Blogueiro 'fura' código do Facebook e ameaça segurança

Uma falha atribuída à má configuração de um servidor expôs códigos fechados e ameaçou liberar informações confidenciais de usuários do site de relacionamentos Facebook, informa o Times Online. O blog Facebook Secrets publicou parte do código problemático, mas a empresa garantiu que nenhuma informação pôde ser acessada. Os códigos apareciam quando usuários da rede tentavam fazer o login no site. O problema foi detectado na manhã desta sgeunda-feira, 13. Os desenvolvedores do Facebook enviaram um comunicado ao blog TechCrunch explicando o motivo da falha. "Uma pequena fração do código do Facebook foi exposta para um pequeno número de usuários em função de um único servidor com erro de configuração. O problema foi corrigido imediatamente", diz o texto. O Facebook explica que os códigos expostos não oferecem ameaça a segurança de seus usuários, nem permitem o acesso a qualquer dado privado na rede social.