Blogueiro que satirizava Steve Jobs é desmascarado

O nome do escritor anônimo que assumia em um blog a identidade de Steve Jobs, presidente da gigante dos computadores Apple, foi finalmente revelado. O blog The Secret Diary of Steve Jobs (O Diário Secreto de Steve Jobs, em tradução livre), tornou-se tão popular que o fundador da Microsoft, Bill Gates, e o próprio Jobs, admitiram lê-lo. Depois de meses de especulação, o jornal americano The New York Times anunciou que o autor é Daniel Lyons, um dos editores da revista de nogócios Forbes. Apesar de ter sido desmascarado, Lyons, que escreve sobre tecnologia, disse ao jornal que vai continuar fazendo o blog, porém no site da Forbes. "Estou surpreso que tenha demorado tanto (para descobrirem minha identidade)", disse Lyons quando um repórter do jornal bateu à sua porta na casa onde está passando férias. Contrariando especulações de que o autor do blog seria alguém ligado à Apple, Lyons disse que nunca entrevistou Jobs ou escreveu sobre a empresa. "Tenho zero fontes dentro da Apple. Tive de sair e comprar livros e biografias para aprender muito da história (da companhia)". Depois da revelação, ainda escrevendo como Jobs, Lyons publicou em em seu blog: "Fiéis da Apple, nesta nossa hora mais sombria, eu sei o que vocês estão pensando: Qual é a próxima do FSJ (Iniciais do nome Fake Steve Jobs)?" "Bem, estou tirando uns dias de férias para ficar em um lago e praticar yoga e meditação e não-pensamento. Depois vou voltar na semana que vem, mais malvado do que nunca, com um novo patrocinador - meu pessoal na Forbes.com". Falando ao New York Times, Lyons disse que o objetivo do blog era fazer uma experiência e tentar descobrir o que aconteceria se o presidente de uma companhia escrevesse um blog e dissesse a verdade. O jornalista usou o espaço para fazer sátiras de muitas personalidades da indústria da tecnologia, como Larry Ellison, da Oracle, Bill Gates e Eric Schmidt, do Google. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.