Blogueiros cobrem evento com agilidade Manter-se informado sobre o que acontece em um lugar onde tudo rola ao mesmo tempo não é tarefa das mais fáceis. Na Campus Party não faltaram reportagens feitas por emissoras de televisão, rádios, jornais e revistas. Mas, para saber se a palestra com fulano de tal tinha sido legal ou como estava o clima na Bienal, a melhor opção foi recorrer aos blogs, que mostraram a sua cara e fizeram a cobertura mais completa. Alguns jornais e sites de notícias criaram blogs para cobrir instantaneamente os fatos e as curiosidades. O Link manteve um blog durante os sete dias do evento, atualizado 24 horas por dia. O endereço é http://blog.estadao.com.br/blog/cparty2008. Blogueiros que acamparam na Bienal também produziam posts instantâneos e a área de blogs foi uma das novidades da versão brasileira da Campus Party. Campuseiros como Manoel Netto, de 31 anos, do Tecnocracia (www.tecnocracia.com.br), ficavam de olho em tudo o que rolava nos corredores da Bienal para postar. "A cobertura é diferente da feita por uma TV porque a gente tem a visão de quem está acampado. Fora isso, há vários blogueiros aqui, cada um com sua visão sobre o que rola." Houve até gente que ganhou dinheiro. Cinco blogueiros foram contratados pela Intel para postar no blog http://blogs.intel.com/brasildigital e desfilar de segway – veículo motorizado de duas rodas. Ninguém divulga o "salário", mas, segundo o Link apurou, foi de R$ 2.800 por seis horas de trabalho durante uma semana. "A grana foi interessante, mas eu já ia estar aqui mesmo", diz o blogueiro Carlos Merigo, de 26 anos. "Foi uma oportunidade de reconhecimento do nosso trabalho", diz o blogueiro Alexandre Fugita, de 31 anos. R.M.