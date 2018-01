Blogueiros da Holanda vão depor após filmar por baixo de saias

Dois blogueiros holandeses pegos filmando por baixo das saias de mulheres em um estacionamento, com a alegação de revelar ao público que era possível ter visões íntimas debaixo de uma escada, deverão comparecer diante de um tribunal para dar explicações, de acordo com o blog deles. Um porta-voz da Justiça em Alkmaar, onde a dupla foi convocada a depor em outubro, disse que eles foram acusados de filmar pessoas sem autorização após uma queixa. Os blogueiros alegam que as mulheres filmadas sabiam que estavam sendo gravadas. O estacionamento subterrâneo na cidade de Heerhugowaard, ao norte da Holanda, tem um teto transparente em escada, permitindo que as pessoas olhem para cima e vejam os pedestres que passam na rua. O blog Geen Stijl disse que eles estavam apenas filmando para ver se o governo local havia feito algo a respeito da transparência do teto, após a questão ter sido alvo de reclamações muitos meses atrás. Os blogueiros podem receber uma pena de dois meses de prisão, de acordo com a agência de notícias holandesa ANP.