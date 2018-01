Blogueiros do Egito testam controle estatal Os blogs do Egito ganharam destaque recentemente como importante fórum de debate político, mas, ao mesmo tempo, também chamaram atenção ao virar alvo de tentativas governamentais para limitar sua liberdade de expressão. No começo do mês, Abdel-Karim Suleiman, 22 anos, antigo aluno de Direito na universidade islâmica Al-Azhar, se tornou o primeiro egípcio a ser condenado a uma sentença de prisão devido ao seu blog, e deve passar quatro anos na penitenciária. "A despeito de seu número modesto, os blogs se estabeleceram como veículos alternativos de mídia", disse Ehab el-Zalaky, editor sênior do al-Dustor, um jornal semanal independente, que já escreveu muitos artigos sobre os blogs. Os blogs também oferecem uma plataforma para que as minorias religiosas e sociais expressem questões que raramente encontram espaço na mídia tradicional. A discriminação aos cristãos no Egito vem sendo documentada por um blog. Blogs de lésbicas que discutem seus desejos e sentimentos são novas formas de expressão pessoal. "Em uma sociedade conservadora demais para aceitar esses relacionamentos, foi a primeira vez que discussões assim explícitas apareceram em publicações egípcias", disse Zalaky. O caso contra Suleiman, um muçulmano liberal que usa em seu blog o pseudônimo Kareem Amer, se baseou em queixas da universidade al-Azhar sobre oito artigos escritos desde 2004. Suleiman acusou a instituição, sunita e conservadora, de promover o pensamento extremista, e descreveu alguns dos companheiros do profeta Maomé como "terroristas". Ele também comparou o presidente Hosni Mubarak aos faraós ditatoriais do antigo Egito. Os autores de blogs e as organizações de defesa dos direitos humanos criticaram a condenação de Suleiman. Eles temem que a decisão tenha estabelecido um precedente perigoso para a censura à Internet no Egito, país de cerca de 70 milhões de habitantes e de cerca de cinco mil blogs. O Ministério do Exterior egípcio criticou as reações ao veredicto e disse que a questão era assunto interno do país e sua decisão cabia ao Judiciário.