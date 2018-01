"Blogueiros" do mundo abrem conferência em Paris Mais de mil blogueiros procedentes de todo o mundo abriram nesta semana em Paris a terceira conferência que reúne este singular modo de comunicação, chamada "Web 3" e oficiosamente batizada como o "Davos dos blogueiros". Com representantes procedentes de 36 países e "só" 40% de franceses, os organizadores destacaram o alto nível de internacionalização do encontro, que contou com alguns dos mais conhecidos "blogueiros" do mundo. Os presentes aplaudiram a primeira surpresa, o anúncio que nesta terça-feira, 12, durante o segundo dia do fórum, o vice-primeiro-ministro israelense, Shimon Peres, participará do encontro com uma conferência sobre "internet e a liberdade de expressão". O organizador do encontro, o conhecido blogueiro francês Loic Le Meur, convidou para o encontro os três declarados candidatos à Presidência francesa das próximas eleições. Por enquanto, o conservador Nicolas Sarkozy confirmou sua presença, mas Le Meur, próximo ao atual ministro do Interior, espera que a socialista Ségolène Royal e o centrista François Bayrou, também participem do fórum. Entre os presentes no primeiro dia figuravam Tariq Krim (Netvibes), Marc Simoncini (Meetic) Niklas Zennström (Skype), Tristan Nitot (Mozilla Europe) e Dave Sifry (Technorati). Balanço Um dos pontos fortes do debate esteve no atraso que a Europa tem com relação aos Estados Unidos com relação ao mundo dos blogs. "Assistimos ao nascimento de um setor econômico completo totalmente imaterial e subestimado na Europa", assegurou Le Meur, diretor-geral para o Velho Continente da "Six Apart", líder mundial de programas para blogs. O futuro dos meios de comunicação, a democracia e a censura na internet, o poder das comunidades da rede 2.0 e os riscos de uma nova bolha tecnológica são outros dos temas propostos para o debate.