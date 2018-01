Blogueiros na China terão de usar nomes verdadeiros O governo chinês está estudando a criação de uma lei que obrigue os autores de blogs da internet a se registrarem com seu nome verdadeiro e usarem uma assinatura real, norma que pode aumentar a censura chinesa na rede, informaram meios de comunicação e sites do país oriental. Segundo o jornal "The Information Times", de Cantão, os servidores de blogs poderiam obrigar os internautas a dar seus nomes reais, além do número do documento de identidade e de telefone. A instituição reguladora da rede no país, ISC (Internet Society of China), informou que até o momento não existe oficialmente uma decisão neste sentido, mas assegurou que "um sistema de nomes reais pode ser inevitável". Segundo Huang Chengqing, secretário-geral da ISC, proibir os blogueiros de usarem pseudônimos seria necessário "para padronizar e desenvolver o setor dos blogs". A imprensa local assegura que uma delegação da ISC já iniciou conversas com servidores de blogs para chegar a uma forma de pôr em prática a obrigação, além de determinar seus efeitos. A medida buscaria "fortalecer a gestão do setor e acabar com infrações como a revelação de segredos ou a intromissão na intimidade", segundo autoridades citadas pelo jornal "South China Morning Post". A China é o segundo maior país em número de internautas, com 123 milhões, e calcula-se que existam cerca de 34 milhões de blogs no país, sendo que alguns entraram na lista de mais lidos do planeta, como o da atriz e diretora Xu Jinglei. O Governo comunista chinês é um dos que mais restringem a liberdade de expressão na Web, bloqueando milhares de páginas no exterior e até mesmo prendendo jornalistas e ativistas por publicarem artigos críticos sobre a China.